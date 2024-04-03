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Количество белорусов с литовским ВНЖ увеличилось за год на 29%

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  • 3.04.2024, 13:17
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Количество белорусов с литовским ВНЖ увеличилось за год на 29%

И продолжает расти.

Количество приезжающих в Литву белорусов по-прежнему растет, но уже медленнее, чем раньше. Об этом рассказала директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, сообщает BNS.

«Это связано с более строгими проверками, которые мы проводим, а также с тем, что работодатели переориентируются на другие страны», — пояснила она.

По данным департамента, белорусы сейчас занимают второе место по численности после украинцев среди иностранцев, проживающих в Литве. В конце марта в Литве насчитывалось почти 63 тысячи граждан Беларуси. Количество белорусов, которые получили вид на жительство здесь, за год выросло почти на 29%.

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