Политолог: У Путина на столе есть план атаки на страны Балтии 7 3.04.2024, 15:19

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Петр Олещук

И она будет при активном участии Лукашенко.

Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне. До этого он в военной форме появился на границе с Литвой и говорил о Сувалкском коридоре.

Стоит ли рассматривать его слова серьезно? Или же это российская информационно-психологическая специальная операция (ИПСО)? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Одно другому не мешает. На данном этапе очевидно, что это российская ИПСО, призванная в первую очередь снова повысить ставки. Лукашенко — очень удобный инструмент подобного повышения, потому что он вроде бы суверенный правитель, с другой стороны — полностью от РФ зависим.

Путин всегда может через него транслировать разнообразные угрозы. Если же что-то пойдет не так, то он всегда может сказать, мол, это личная инициатива Лукашенко, а мы к этому отношения не имеем.

Это довольно-таки старая схема, но если же российское руководство действительно примет решение о начале какой-либо военной операции против стран НАТО, то я на 90% уверен, что она начнется именно с территории Беларуси и при непосредственном участии Лукашенко. Для того, чтобы использовать Лукашенко в качестве прокси в ведении подобной войны, чтобы сразу же попытаться сделать войну ограниченной, чтобы она не несла повышенных угроз для Путина, но с другой стороны — позволяла осуществлять те или иные задачи.

— Какие это могут быть задачи?

— Пробивание Сувалкского коридора в Калининградскую область. Опять-таки, это тоже не является самоцелью. Я уже давно говорю, что нужно рассматривать сценарий атаки РФ на страны НАТО не с целью захвата, а чтобы показать слабость Альянса. Что не будет быстрой адекватной реакции, быстрого ответа.

Я уверен, что такой сценарий у России есть. Он рассматривается по мере того, как российское руководство считает, что НАТО показывает слабость, а их собственные силы (по их мнению) возрастают. Думаю, у Путина на столе есть план подобной атаки, и она будет при активном участии Лукашенко.

— Каким будет ответ НАТО на такую атаку?

— Понимаете, никто не знает, поскольку НАТО никак конкретно этот ответ не формулирует. Более того, они всячески избегают прямого ответа на эти вопросы.

Повторю, никто не знает, что будет, если такая угроза появится. Тем более, если президентом США станет Дональд Трaмп. Будет он реагировать или нет? Он же как-то уже говорил о том, что не факт, что будет защищать союзников по НАТО. В общем, ответ со стороны НАТО может быть разным. Не обязательно военным.

Подобные операции, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы для начала просто проверить масштабы реакции. Мы уже видим, например, как залетают российские ракеты и дроны на территорию стран НАТО. Последний дрон залетел на территорию Румынии на 20 км. Думаю, что это продолжится.

Знаете, я не жду, что в один прекрасный день российская орда пойдет на территорию Литвы. Все будет проще: сначала «случайно» начнут залетать ракеты, потом они начнут залетать все дальше. Затем попытаются заходить ДРГ, а за ними последуют непонятные прорывы непонятных мигрантов, теракты и кибератаки.

Когда же они это все проведут, а серьезной реакции со стороны НАТО не последует, тогда можно будет попробовать более масштабные, но ограниченные военные действия.

В том, что подобные планы есть, я не сомневаюсь. Когда они будут реализованы — сказать сложно. Не думаю, что через десятилетия, а в довольно обозримом будущем.

Пока же Лукашенко пугает, но мы помним, как длительное время в информационном пространстве присутствовала информация о подготовке российского вторжения в Украину. Потом его якобы отменяли, переносили. В конечном счете это все произошло. Сейчас это все недооценивать не нужно. Очевидно, что идет подготовка информационного пространства.

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