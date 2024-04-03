Казахстан не будет проводить военный парад в честь Дня Победы 1 3.04.2024, 18:02

Из-за экономии средств.

В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня защитника Отечества (в стране отмечается 7 мая) и Дня Победы из-за экономии бюджетных средств, сообщили в Минобороны, передает казахстанский портал Tengrinews.kz.

«Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили изданию в военном ведомстве страны.

В 2023 и 2022 годах Казахстан не проводил парад по аналогичным причинам.

В 2020 и 2021 годах парады откладывали из-за эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.

Последний раз Казахстан проводил парад в честь Дня Победы в 2019 году, а последний военный парад в День защитника Отечества был в 2018 году.