Казахстан не будет проводить военный парад в честь Дня Победы

Казахстан не будет проводить военный парад в честь Дня Победы1
- 3.04.2024, 18:02
Из-за экономии средств.
В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня защитника Отечества (в стране отмечается 7 мая) и Дня Победы из-за экономии бюджетных средств, сообщили в Минобороны, передает казахстанский портал Tengrinews.kz.
«Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили изданию в военном ведомстве страны.
В 2023 и 2022 годах Казахстан не проводил парад по аналогичным причинам.
В 2020 и 2021 годах парады откладывали из-за эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.
Последний раз Казахстан проводил парад в честь Дня Победы в 2019 году, а последний военный парад в День защитника Отечества был в 2018 году.