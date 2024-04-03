Глава Татарстана призвал граждан и бизнес самостоятельно обороняться от дронов 4 3.04.2024, 20:16

Рустам Минниханов

Рустам Минниханов призвал не ждать, что «сработает противоракетная оборона».

Глава Татарстана Рустам Минниханов после ударов дронами по Елабуге и Нижнекамску призвал предприятия региона самим защищаться от атак украинских беспилотников.

«Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город», — цитирует Минниханова «Коммерсантъ».

По его словам, атака показала самые поражаемые и ощутимые участки в Татарстане. «Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя», — подчеркнул он.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала войны против Украины долетели до Татарстана. Удар был нанесен по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В результате атаки пострадали более 10 человек.

В свою очередь, в Нижнекамске беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу, пишет телеграм-канал «112». По его данным, дрон попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать, обошлось без пострадавших.

Татарстан находится на расстоянии около 1200 км от границы с Украиной. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что украинские специалисты создали беспилотники с дальностью полета более 1000 километров.

В 2023 году Россия наладила на заводе в «Алабуге» выпуск иранских дронов Shahed, которыми российская армия бьет по территории Украины. Осенью прошлого года предприятие выпускало почти 200 беспилотников в месяц. К сентябрю 2025 года завод должен по контракту с Минобороны РФ произвести 6 тыс. дронов.