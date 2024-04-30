Путин понимает, какая опасность над ним нависла Виктор Каспрук

30.04.2024, 9:45

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Виктор Каспрук

События ускоряются.

В мае Путин намерен посетить Китайскую Народную Республику. Российскому диктатору критически требуется новая помощь от Пекина. Ведь растущая экономическая и дипломатическая изоляция России из-за ее войны с Украиной сделала ее зависимой от Китая. Ее бывшего соперника за лидерство в коммунистическом блоке во время холодной войны, а теперь политического патрона Российской Федерации.

Москва представляет этот предстоящий визит как стратегический шаг, сигнализирующий об изменении глобальных альянсов, где ось Китай-Россия рассматривается как противодействие альянса Соединенные Штаты-Европа. А поскольку КНР готовится воевать с Тайванем, последствия войны России в Украине там рассматривают в свете возможностей покорить силой Китайскую Республику (Тайвань).

Выпрашивая больше оружия у Китая, Северной Кореи и Ирана, агрессор Путин выступает в роли милитариста-нищего, который не способен отказаться от своей агрессии, однако одновременно не имеет возможности ее самостоятельно продолжать. Новая ось зла объединяет свои усилия, и для Китая важно, чтобы его вассал Путин действовал в русле определенных для России рамок геополитического поведения.

Маниакальная одержимость Путина уничтожением государственности Украины уже привела к присоединению новых государств, Швеции и Финляндии, к блоку НАТО. Но стремясь завоевать чужие земли, в Кремле продолжают закрывать глаза, что у Российской Федерации сегодня серьезная проблема демографического дефицита. Как и то, что на новой китайской карте 2023 года, многочисленные российские земли показаны в составе Китайской Народной Республики. Но Россия не нарушает молчания по поводу этой карты Китая, где зафиксированы претензии на ее территории.

Анализируя войну России в Украине, часто оставляют без внимания китайский фактор в этой войне. Как и то, что дважды после завершения Олимпиад в 2014 и 2022 годах лидер Китая Си Цзиньпин давал добро на вторжение Российской Федерации в Украину. И если бы Китайская Народная Республика не помогала России, то был бы шанс, что российско-украинская война уже к концу 2024 года могла бы завершиться поражением Москвы и выводом ее войск со всех украинских территорий. Однако позиция Пекина по отношению к Украине стабильно остается пророссийской, а сам Си Цзиньпин до сих пор убежден, что Российская Федерация должна победить.

Как известно, Путин очень боится повторить судьбу Муаммара Каддафи. И уже сейчас очевидно, что он будет придираться за свою власть к последнему, думая, что этим он оттягивает участие ливийского диктатора. В свое время Каддафи не воспользовался предложениями нескольких арабских стран предоставить ему политическое убежище. Это кончилось для него трагическим образом.

Сейчас по многим показателям событий в Кремле и вокруг него становится очевидным, что российский диктатор начинает терять контроль над страной, власть в которой он узурпировал уже более 25 лет назад. Так когда генералы пока лояльны к Путину, то нельзя исключать того, что молодые полковники не захотят разделить с ним последствия поражения в этой войне, и наконец-то отважатся действовать на опережение.

Ведь для большинства российских элит Путин давно уже не является символом стабильности и гарантирования для них материального благополучия. Теперь он превратился в проблему для политического истеблишмента, военных и представителей силовых структур. Ведь за все совершенные преступления террористических войск России в Украине придется отвечать. И только те, кто тем или иным способом смогут отстранить деспота от власти, будут иметь шанс получить индульгенции. Однако за это право придется еще побороться.

Поведение Путина в последнее время показывает, что он интуитивно понимает, какая опасность нависла над ним. Ведь вместо продолжения своего правления в Российской Федерации он может неожиданно получить быстрое ускорение событий. Когда представители его ближайшего окружения, так называемого внутреннего круга, окончательно решат, что своя рубашка им ближе к телу, и поэтому его пребывание на высшем посту в России представляет для них большую опасность.

Виктор Каспрук, блог