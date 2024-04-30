Политолог: Лукашенко озвучил план «Б» 2 30.04.2024, 9:53

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Диктатор рассказал то, что ему сказали в Кремле.

Лукашенко заявил, что «Польшу и страны Балтии превращают в плацдарм НАТО». Диктатор также добавил, что возле границ его страны «неумеренная численность войск». Украинский военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что Лукашенко своими заявлениями нагнетает ситуацию в пользу Путина.

Об этом эксперт рассказал в эфире телемарафона, сообщает ТСН.

«Я думаю, он отправляет сигналы от Кремля. Мол, давайте договариваться. Он сказал, что надо договориться, мол, ничья и ни одна сторона не победила. Если же не хотите – будет сценарий эскалации, ядерная угроза. Он об этом постоянно говорит», – объяснил Мусиенко.

Эксперт добавил, что такие заявления диктатора Беларуси ориентированы не на Украину, а на партнеров Киева – ЕС и НАТО.

«Лукашенко говорит, что как будто бы дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться. Поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого «плана Б» от Путина: если в Украине что-то идет не по плану, нужно распространить на Литву и шантажировать Запад», – объяснил Александр Мусиенко.