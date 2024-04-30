Крупное предприятие Беларуси объявило работникам о длинных майских каникулах 30.04.2024, 20:09

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Они продлятся дольше, чем в целом по стране.

Холдинг BKM HOLDING (ранее — Белкоммунмаш) объявил работникам, что их в мае ожидают длинные каникулы. При этом суббота, 4 мая, на предприятии будет рабочей.

Напомним, выходными в Беларуси будут 1, 9 и 11−14 мая. Рабочий день с понедельника, 13 мая, переносится на субботу, 18-е. При этом правительство не стало переносить рабочий день с пятницы, 10-го, чтобы у белорусов было шесть выходных подряд — с 9 по 14 мая. Зато это сделали на отдельных предприятиях. В их число попал также холдинг BKM HOLDING.

Как сообщается, на этом предприятии будет рабочей суббота, 4 мая. При этом пятница, 10 мая, будет выходным днем. Поэтому этот завод уйдет на длинные каникулы — с 9 по 14 мая включительно.

Холдинг BKM HOLDING производит наземный городской электрический транспорт.