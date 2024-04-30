В Беларуси существенно подорожает электричество 4 30.04.2024, 22:40

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На сколько вырастут счета.

В Беларуси с 1 июня подорожает обогрев жилья электричеством. Повысят в том числе тариф, который некоторые потребители называют «три копейки». Он подорожает почти на 15%.

Так, одноставочный тариф, который применяется как на обогрев жилья, так и на остальные нужды, сейчас составляет до 0,1081 рубля за 1 кВт•ч, а с 1 июня его повысят до 0,1122 рубля. Этот тариф не требует установки отдельного специального счетчика отопления. Его могут применять не только владельцы частных домов, но жильцы многоквартирных домов.

Приведем пример, как изменятся суммы платежей. Если семья расходует 300 кВт•ч, по нынешним тарифам, то нужно будет заплатить 32,43 рубля, а с июня — 33,66 рубля.

Дифференцированный тариф на отопление жилья по двум временным периодам также повысят с 1 июня — 0,0785 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,0757 рубля). В остальное время суток электроэнергия с начала лета будет считаться 0,1459 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1405 рубля). Этот тариф действует на обогрев и на все остальные нужды. При этом под него не требуется специальный отдельный счетчик отопления.

Если потреблять в месяц 300 кВт•ч (и пользоваться электроэнергией в промежутке с 23.00 до 6.00), то сейчас выйдет сумма в 22,71 рубля, а в июне — 23,55 рубля.

Есть еще один тариф на отопление жилья, его некоторые потребители называют «три копейки». который требует установки специального дополнительного счетчика. Он считает потребленную электроэнергию на обогрев по специальному тарифу. Сейчас он составляет 0,0449 рубля за 1 кВт•ч, а с 1 июня увеличится до 0,0514 рубля. Рост — на 14,5%.