Зимбабве хочет привязать свою валюту к доллару 5.04.2024, 15:02

Чтобы остановить гиперинфляцию.

Власти Зимбабве представили план по выводу из затяжного кризиса местной валюты — зимбабвийского доллара, который только в нынешнем году подешевел к доллару США на 73%. На фоне гиперинфляции большинство жителей страны избегают использовать национальную валюту; по мнению властей, ситуацию позволит стабилизировать привязка валюты к золоту, пишет сайт «Детали».

В Зимбабве наблюдается высокий уровень инфляции с 2008 года, когда рост цен в годовом выражении достиг 231 000 000%. Центробанк Зимбабве неоднократно печатал банкноты с рекордным числом нулей, и они быстро обесценивались. По итогам прошлого года Зимбабве стало страной с самой высокой в мире инфляцией (243,8 процента).

В 2009 году зимбабвийский доллар, стоимость которого упала практически до нуля, был изъят из обращения, но в 2019 году вновь введен в обращение в попытке сократить спрос на американский доллар. Bloomberg отмечает, что на фоне «свободного падения» экономики страны большинство граждан избегают использовать нацвалюту: 80% транзакций осуществляются в долларах США. По мнению экономистов, население и бизнес считают зимбабвийский доллар «практически мертвым».

Тот факт, что граждане Зимбабве предпочитают хранить средства не в местном долларе, а в долларе США, нашел свое отражение в существенной разнице между официальным курсом и курсом на черном рынке — около 60%. Если официальный курс ЦБ Зимбабве составляет 22 500 зимбабвийских долларов к 1 доллару, то купить валюту с рук можно уже по 36 000 зимбабвийских долларов за 1 доллар.

По мнению правительства Зимбабве, привязка валюты к золоту может стабилизировать ситуацию на местном рынке и снизить спрос на доллары США. Новый глава ЦБ Зимбабве Джон Мушайакарара ранее доложил президенту страны Эмерсону Мнангагве, что с золотовалютными резервами страны все в порядке. По его словам, золотые запасы ЦБ составляют 2,5 тонны. «Кроме того, у нас есть другие драгоценные минералы — алмазы и прочее — в эквиваленте примерно 400 кг золота. Есть и запасы золота, которые хранятся за рубежом — это еще около 1 тонны золота»,— сообщил глава ЦБ Зимбабве.

На фоне гиперинфляции и обвала национальной валюты в Зимбабве происходит ралли на фондовом рынке. Чтобы сохранить стоимость пострадавших от инфляции денежных средств, население активно скупает акции. Главный индекс зимбабвийской фондовой биржи — ZSE All Share — с начала 2023 года вырос на 3623%.