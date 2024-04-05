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На западе Беларуси начали очередной этап проверки боеготовности

  • 5.04.2024, 20:01
На западе Беларуси начали очередной этап проверки боеготовности

Одна из бригад дислоцируется в Гродно.

О начале очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил сообщило 5 апреля Министерство обороны.

«Танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в релизе.

Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике 2предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки».

Упомянутая бригада дислоцируется в Гродно. Посещая данный город 2 апреля, Лукашенко заявил, что «готовится к войне».

Отметим, что проверка боеготовности началась в Вооруженных силах 11 марта.

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