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Национальной валютой в Зимбабве теперь будет золото

  • 6.04.2024, 3:01
Национальной валютой в Зимбабве теперь будет золото

Введение новой валюты связано с высокой инфляцией в стране.

Резервный банк Зимбабве объявил о введении новой валюты под названием Zig (Zimbabwe Gold — золото Зимбабве). Как сообщает издание Pendula News, новая валюта будет снабжена корзиной иностранных валют, золота и других драгоценных металлов.

Новая денежная единица будет выпускаться в монетах и банкнотах номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 200. Ее обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабвийского золота за 1 доллар США. Сейчас 1 доллар можно купить за 30,5 тысячи зимбабвийских долларов.

Отмечается, что ZiG будет запущен в обращение 8 апреля. Банкноты зимбабвийского доллара от граждан будут приниматься банками страны на обмен в течение следующих 21 дней.

Введение ZiG — уже шестая с 2008 года попытка Зимбабве наконец создать нормальную местную валюту. Предыдущие попытки были неудачны, так как из-за высокой инфляции введенные новые платежные средства очень быстро обесценивались.

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