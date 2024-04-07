Очень редкий случай: ВСУ с помощью дрона поразили российский РСЗО «Ураган» 7.04.2024, 12:27

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Видеофакт.

Воины Сил обороны Украины продолжают удачно уничтожать российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Именно благодаря такой «птичке» защитники поразили РСЗО «Ураган» на территории РФ.

Видео опубликовал активист Сергей Стерненко в Telegram-канале. Он поблагодарил украинцев, которые продолжают донатить на такие БПЛА для ВСУ.

«Очень редкий случай – дроном поражена РСЗО «Ураган», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинский FPV-дрон преследует передвигающуюся в населенном пункте российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».

Стерненко уточнил, что речь идет о территории Белгородской области РФ. Именно там воины подразделения Chimera «словили» российскую БМ-27 с помощью дрона.