закрыть
7 апреля 2024, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очень редкий случай: ВСУ с помощью дрона поразили российский РСЗО «Ураган»

  • 7.04.2024, 12:27
  • 3,228
Очень редкий случай: ВСУ с помощью дрона поразили российский РСЗО «Ураган»

Видеофакт.

Воины Сил обороны Украины продолжают удачно уничтожать российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Именно благодаря такой «птичке» защитники поразили РСЗО «Ураган» на территории РФ.

Видео опубликовал активист Сергей Стерненко в Telegram-канале. Он поблагодарил украинцев, которые продолжают донатить на такие БПЛА для ВСУ.

«Очень редкий случай – дроном поражена РСЗО «Ураган», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинский FPV-дрон преследует передвигающуюся в населенном пункте российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».

Стерненко уточнил, что речь идет о территории Белгородской области РФ. Именно там воины подразделения Chimera «словили» российскую БМ-27 с помощью дрона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип