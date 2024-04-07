Украинские пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении 7.04.2024, 19:51

1,218

Видео боя.

Украинские пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Во время боя было ликвидировано девять оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Бронегруппа противника в составе 23 оккупантов при поддержке танка и 4 БТР пыталась штурмовать позиции Сил обороны. Однако оккупанты потерпели поражение и отступили.

Пограничники бригады Гвардии наступления уничтожили БТР-82А, ликвидировали 9 оккупантов и обезвредили 6 пехотинцев.