Передача чистой солнечной энергии из космоса: новая технология приближает мечту к реальности 8.04.2024, 12:43

В космос планируют отправить спутник шириной в километр.

Компания Space Solar из Великобритании добилась значительного прогресса на пути к своей главной цели: доставлять на Землю гигаватты чистой энергии с помощью массивных солнечных панелей, размещенных на орбите. Компания объявила о прорыве в технологии беспроводной передачи энергии, что является важным шагом в реализации проекта получения солнечной энергии из космоса, пишет Interesting Engineering.

Как известно в космосе солнечный свет поступает непрерывно, а потому, если его собирать в больших количествах, то это может решить энергетические проблемы на Земле. Тем более, что это чистая и безграничная энергия. Солнечные электростанции на Земле не могут постоянно получать солнечный свет из-за смены погоды, сезонов и времени суток.

Хотя идея о космической солнечной электростанции существует уже давно, все же раньше главным препятствием в реализации такого проекта была огромная стоимость запусков в космос. Теперь же появились многоразовые ракеты и затраты на запуск существенно снизились, поэтому интерес к космическим солнечным электростанциям значительно вырос.

Компания Space Solar создала уникальную систему беспроводной передачи энергии во всех направлениях. Традиционным системам нужны большие вращающиеся части для непрерывного выравнивания солнечных панелей как в сторону Солнца, итак и в сторону наземного приемника энергии. Система HARRIER позволяет передавать энергию во всех направлениях без необходимости использовать движущиеся части, что повышает производительность и надежность.

Сама космическая солнечная электростанция, над которой работает Space Solar, представляет собой спутник шириной в километр, оснащенный солнечными панелями и системой зеркал для концентрации солнечного света. Созданная электроэнергия преобразуется в высокочастотные радиоволны, а затем передается на стационарный наземный приемник. Таким образом можно передавать гигаватты чистой энергии без перерыва.

Но реализовать подобный проект достаточно сложно, как с точки зрения строительства, так и с точки зрения передачи энергии. Потому нужны технологические инновации. Также нужно понять, насколько безопасным является беспроводная передача энергии высокой мощности и как это может повлиять на космический мусор.

Тем не менее, компания Space Solar уже получила поддержку со стороны правительства Великобритании и Европейского космического агентства. В Космическом агентстве Великобритании считают, что беспроводная передача энергии из космоса во всех направлениях меняет правила игры.

Новое технологическое достижение компании Space Solar может изменить глобальное энергетическое будущее планеты. Неизвестно, когда будет реализован амбициозный проект, но мечты о безграничной солнечной энергии из космоса вскоре могут стать реальностью.