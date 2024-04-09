Mercedes-Benz готовит скорую премьеру электрического Geländewagen 2 9.04.2024, 19:28

Она намечена уже на 24 апреля.

Разработка электрического преемника Mercedes-Benz G-Klasse растянулась на несколько лет.

Наконец стала известна дата премьеры электрического Geländewagen - как сообщили сами представители немецкого бренда, она намечена уже на 24 апреля, передает портал Electrek.

Как рассказал директор направления G Эммерих Шиллер, «Mercedes-Benz изначально поставила себе цель не жертвовать ходовыми способностями легендарного G-Klasse при переходе на электротягу, поэтому подготовка модели к анонсу заняла так много времени с момента презентации первого концепта в 2021 году».

Он заверяет, что модель получилась не хуже классических версий с ДВС — как на трассе, так и на бездорожье. При этом технические параметры пока сохраняют в тайне, известно лишь, что батарею будет защищать от влаги и ударов специальный щит из усиленного углеволокном полимера.