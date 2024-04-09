закрыть
9 апреля 2024, вторник, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Mercedes-Benz готовит скорую премьеру электрического Geländewagen

2
  • 9.04.2024, 19:28
Mercedes-Benz готовит скорую премьеру электрического Geländewagen

Она намечена уже на 24 апреля.

Разработка электрического преемника Mercedes-Benz G-Klasse растянулась на несколько лет.

Наконец стала известна дата премьеры электрического Geländewagen - как сообщили сами представители немецкого бренда, она намечена уже на 24 апреля, передает портал Electrek.

Как рассказал директор направления G Эммерих Шиллер, «Mercedes-Benz изначально поставила себе цель не жертвовать ходовыми способностями легендарного G-Klasse при переходе на электротягу, поэтому подготовка модели к анонсу заняла так много времени с момента презентации первого концепта в 2021 году».

Он заверяет, что модель получилась не хуже классических версий с ДВС — как на трассе, так и на бездорожье. При этом технические параметры пока сохраняют в тайне, известно лишь, что батарею будет защищать от влаги и ударов специальный щит из усиленного углеволокном полимера.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид