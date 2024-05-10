ATACMS нанесли удар по «спецполку МВД» в Луганске
- 10.05.2024, 8:00
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Разгромлена не только нефтебаза.
В результате недавних прилетов ракет ATACMS в оккупированном Луганске под удар попала не только нефтебаза, но и место дислокации так называемого «спецполка МВД» по «ЛНР».
Об этом сообщает ASTRA.
По данным издания, повреждения получили три машины УАЗ «Патриот» и один личный автомобиль «сотрудника МВД».
Помимо этого, сообщается о повреждении фасада, въездных ворот и окон здания, где размещался упомянутый «спецполк». Другие подробности не приводятся.
Напомним, удар по нефтебазе в Луганске был нанесен в ночь на 8 мая. Российские СМИ писали, что по объекту россиян отработали ракеты ATACMS. Также сообщалось о сильном пожаре на газопроводе, который расположен в месте прилетов.