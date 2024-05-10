В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку 10.05.2024, 15:31

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Есть погибшие.

В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. Об этом пишет «Фонтанка». Издание отмечает, что в салоне транспортного средства могло находиться до 20 человек.

Первыми на помощь людям бросились рабочие с соседней стройки и прохожие.

На видео с места происшествия видно, что автобус практически полностью ушел под воду. По свидетельствам очевидцев, как минимум пять человек достали из воды в бессознательном состоянии, их пытаются откачать.

По данным 112, погибли шесть человек. Точное количество людей, которые находились в автобусе, неизвестно.

По состоянию на 14.28 спасатели достали всех пассажиров из затонувшего автобуса, в салоне никого не осталось.