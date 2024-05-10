В России не хватает десятков тысяч врачей 10.05.2024, 21:39

Молодые специалисты уходят из медицины.

России не хватает 30 тыс. врачей, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В стране сейчас якобы строятся больницы, однако работать в них некому. «Большая проблема, которая на сегодняшний день все более кричащая — это отсутствие медицинских работников. Врачей не хватает 30 тыс. человек», — объяснил он.

Как пишет The Moscow Times, cогласно данным портала госстатистики ЕМИСС, по состоянию на май 2023 года в среднем по России обеспеченность врачами-специалистами составляла 15,27 на 10 тыс. населения, но в большинстве регионов эта цифра была еще ниже — вплоть до 9,83. Эти показатели говорят о критическом дефиците медицинских специалистов в стране.

В 17 регионах РФ, где зафиксированы самые низкие показатели обеспеченности врачами, не хватает анестезиологов-реаниматологов, психиатров-наркологов и неврологов. Есть также дефицит неонатологов, гинекологов, отоларингологов, офтальмологов и педиатров.

В 2022 году в России не хватало 60% врачей первичного звена, а наиболее заметна эта проблема была в сельской местности, указывал ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов. Основной причиной нехватки врачей в регионах стали увольнение 30% молодых специалистов из-за маленьких зарплат, а также уход старшего поколения медиков на пенсию.

Для устранения проблемы в Минздраве решили возродить советскую систему распределения студентов-медиков по регионам сразу после окончания учебы, а также пообещали с 2025 ввести «единую систему оплаты труда» для медицинских специалистов.