Бунт в мотострелковом батальоне: военные РФ отказываются идти в наступление на Харьков 1 11.05.2024, 8:47

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Украинские агенты поделились информацией.

Военнослужащие вооруженных сил России отказываются атаковать Харьков и идти на штурм области. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Агент «Атеш», который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ, передает информацию, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По словам партизан, бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе и были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских оккупационных войск.

«Когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги», — сообщили в «Атеш».

Утром 10 мая попытку наступления в Харьковской области подтвердили в Минобороны Украины. В министерстве заявили, что попытка прорыва началась в 5:00 утра, но успехом не увенчалась. На место боев бросили резервные подразделения.

Также впоследствии начало наступления на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ближе к 7:00 состоялся артиллерийский бой, но продвижение ВС РФ остановили.