Россия привлекает срочников к боевым действиям на Харьковщине 12.05.2024, 0:45

Об этом сообщают украинские партизаны.

Россия привлекает срочников из Белгородской области, чтобы создать впечатление массовости войск на поле боя в условиях значительных потерь личного состава.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщило партизанское движение «Атеш», ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что срочников заметили во время захвата населенного пункта Борисовка, что на Харьковщине, где они помогали подразделениям 9 мотострелкового полка.

Партизаны сообщили, что, кроме участия в наступательных операциях, срочники также часто задействованы в ремонте военной техники и обустройстве оборонительных позиций.

Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, поэтому их «применяют» в более безопасных и технических ролях на передовой, отмечают партизаны.