Генштаб ВСУ: Идут бои за Волчанск 1 13.05.2024, 8:52

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На город наступают пять батальонов россиян.

На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои с российскими захватническими войсками, сложная обстановка динамично меняется.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в «Фейсбуке». Так, боевые действия ведутся на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково, Муром - Бугруватка.

Также оккупанты проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица, Плетеневка - Тихое. В течение суток на этих направлениях РФ осуществила 22 штурма, из них 14 - еще продолжаются.

«Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов. В настоящее время враг имеет тактический успех», - отметили в Генштабе.

Отмечается, что меры по уничтожению оккупантов, которые вклинились в украинскую оборну, спланированы. Украинские бойцы обороняются и наносят огневое поражение оккупантам, а также широко применяют беспилотные системы для ведения разведки и нанесения точечных ударов.

«Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов. Продолжаем уничтожать врага», - говорится в сообщении.