Названы самые надежные плагин-гибридные автомобили в мире 13.05.2024, 11:03

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Список из 10 моделей.

Плагин-гибридные автомобили (PHEV), сочетающие в себе преимущества электрокаров и автомобилей с традиционным ДВС, уверенно завоевывают рынок. Самые надежные «гибриды» 2024—2025 модельных годов, получившие высокие оценки от J.D. Power, пишут «Автоновости».

Возглавил рейтинг самых надежных плагин-гибридных автомобилей 2024—2025 модельных годов кроссовер Lexus RX 2024 года с рейтингом надежности J.D. Power на уровне 85 баллов из 100 возможных. Кроме того, это самый дешевый в обслуживании роскошный PHEV на рынке на сегодняшний день. По оценкам RepairPal, содержание этого кроссовера обойдется владельцам всего в 540 долларов.

Второе место в свежем рейтинге HotCars занял Honda CR-V e:FCEV 2025 года. Его надежность по 100-балльной шкале оценили в 82 балла, а средний размер затрат на техническое обслуживание составляет 407 долларов в год.

Замкнул «тройку» лидеров плагин-гибридный BMW X5 2025 года с такой же оценкой надежности, как у вышеупомянутой модели Honda. Правда, обслуживание этого «немца» обойдется владельцу в среднем в 1166 долларов.

Самые надежные плагин-гибридные автомобили 2024—2025 годов

Lexus RX 2024 года — надежность 85/100;

Honda CR-V e:FCEV 2025 года — надежность 82/100;

BMW X5 2025 года — надежность 82/100;

Mercedes-Benz A-Class 2024 года — надежность 82/100;

Ford Escape PHEV 2024 года — надежность 81/100;

Mercedes-Benz GLC-Class 2024 года — надежность 81/100;

Mercedes-Benz S-Class 2024 года — надежноть 81/100;

BMW 330e 2024 года — надежность 81/100;

Toyota RAV4 Prime 2024 года — надежность 81/100;

BMW 7 Series 2024 года — надежность 80/100.