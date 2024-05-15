В Татарстане закрыли аэропорты из-за атаки беспилотников 15.05.2024, 13:57

Дроны ударили не только по этому региону РФ.

Аэропорты Татарстана приостановили работу из-за атаки беспилотников, сообщает Росавиация.

По данным Министерства обороны РФ, утром 15 мая регион подвергся удару БПЛА самолетного типа, который был уничтожен средствами ПВО.

«Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 МСК, аэропорт Нижнекамска — с 07:55 МСК», — информирует телеграм-канал «Представитель Росавиации».

Для обеспечения безопасности полетов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, говорится в сообщении.

Атаке дронов утром 15 мая подвергся не только Татарстан. Удар с помощью беспилотников также был нанесен по топливной базе в Пролетарском районе Ростовской области. Кроме того, ВСУ (ударили ракетами ATACMS по российскому военному аэродрому Бельбек https://charter97.org/ru/news/2024/5/15/595099/) под Севастополем, где базируется 38-й истребительный авиационный полк 4-й гвардейской армии ПВО, после чего на аэродроме начался пожар.