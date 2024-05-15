Российские таможенники нашли у белоруса незадекларированные 75 тысяч долларов 2 15.05.2024, 14:29

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Что было дальше.

Почти 70 тысяч евро обнаружили таможенники в московском аэропорту Внуково в рюкзаке 25-летнего гражданина Беларуси, вылетавшего в Турцию, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

В зеленом коридоре инспекторы остановили белоруса для выборочного контроля. Молодой человек заявил, что везет с собой 50 тысяч евро, однако таможенникам предъявил пачку евро и долларовых банкнот, в эквиваленте почти 75 тысяч долларов.

Он также пояснил, что знаком с правилами перемещения валюты через таможенную границу, но в этот раз решил ее не декларировать.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Мужчине грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до четырех лет», — сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Там напомнили, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.

При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тыс. долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.