«Белорусская армия обезглавлена» 15.05.2024, 15:32

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Виктор Гулевич

Лукашенко пошел на максимально странное кадровое решение.

По прилету из Москвы в Минск Лукашенко снял начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича. Политолог Александр Фридман считает, что эта отставка максимально странная. Об этом он рассказал в интервью BGmedia:

— Если отбросить в сторону мировоззренческие, идеологические вещи, то Гулевич — офицер с серьезным послужным списком: начальник Генштаба — один из ведущих военных кадров Беларуси. Конечно, у него социализация российская, но один момент все-таки отличает его — он этнический белорус. Во время правления Лукашенко на ведущих постах в белорусских спецслужбах россиян было не так уже и много — Лукашенко всегда рассматривал их как потенциальную угрозу. По этой причине отставка Виктора Гулевича выглядит очень странно, особенно в контексте 9 мая. Вроде генерал и не отправлен в отставку, вроде бы и освобожден от должности по возрасту, но отставка выглядит очень странно. На Западе, во всяком случае, в публичном пространстве, на это не обратили внимание. Генерал Гулевич не многословный человек, но в 2022 году именно ему звонил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Возникают сразу два вопроса. Первый: связана ли отставка Гулевича с поездкой Лукашенко в Москву? Второй: приняты ли в Москве решения, связанные с использованием белорусской армии или территории Беларуси? Не появились ли у «союзников» сомнения, что Гулевич может не выполнить полученный приказ?

Более того, до сих пор Лукашенко не назначил нового начальника Генштаба: война идет, а белорусская армия обезглавлена. Белорусский правитель каждый день кричит про угрозу нападения, про угрозу войны, а Вооруженные силы остались без начальника Генштаба. А как ты воевать собираешься?

Но «союзники» выстроили крепкую систему, инсайды не просачиваются. Поэтому отставка Гулевича покрыта мраком