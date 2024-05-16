Ракетная атака уничтожила заправочную станцию на авиабазе «Бельбек» в Крыму 16.05.2024, 10:05

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Стали известны результаты мощного пожара.

В результате ракетной атаки по крымскому аэродрому Бельбек начался пожар на заправочной станции на его территории. По имеющимся данным, она уничтожена.

«Как минимум одна из запущенных сегодня по аннексированному Крыму ракет не была сбита… Она попала по заправочной станции на военном аэродроме «Бельбек», возник пожар», — сообщил телеграм-канал ASTRA с ссылкой на свои источники в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев ранее утверждал, что «российские военные отразили атаку ВСУ».