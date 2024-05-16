Android 15 уже можно установить на целый ряд смартфонов 16.05.2024, 13:43

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Что в ней нового?

Google опубликовала список телефонов и планшетов разных брендов, на которых уже сейчас можно попробовать новые возможности Android 15. Эта версия ОС в настоящее время проходит бета-тестирование, а ее полноценный релиз, как ожидается, состоится в конце лета.

Если раньше «бету» Android 15 можно было поставить только на Pixel, то теперь список поддерживаемых устройств выглядит так:

- Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro

- Xiaomi 14, 13T Pro, Pad 6S Pro 12.4

- iQOO 12

- Vivo X100

- Oppo Find N3

- OnePlus Open, 12

- Nothing Phone (2a)

- Tecno Camon 30 Pro 5G

- Honor Magic 6 Pro, Magic V2

- Realme 12 Pro Plus 5G

- Lenovo Tab Extreme

- Sharp Aquos Sense8.

Хотя до официального релиза Android 15 еще как минимум 3 промежуточных релиза, большая часть нововведений давно известна. К примеру, операционка позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, «заморозит» неиспользуемые программы, а еще автоматически подключит смартфон к спутниковой связи в зоне отсутствия покрытия GSM.

Одной из самых любимых у пользователей функций Android 15 стало снижение громкости уведомлений. Теперь если с одной программы приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость. Также Android 15 получил эксклюзивную «фишку» экосистемы Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями.

Если вам интересно, как установить бета Android 15 на свой смартфон, процесс, честно говоря, не такой уж и сложный. Вам просто нужно зайти сюда, найти производителя вашего устройства, и следовать инструкции по установке.