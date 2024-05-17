Глава Европарламента: Санкции против нелегитимного режима Лукашенко должны быть усилены 4 17.05.2024, 18:09

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Роберта Метсола

ЕС продолжит давать отпор режиму.

«Зеркало» поговорило с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой о том, как Евросоюз намерен в дальнейшем поддерживать народ Беларуси, что будет с санкциями в отношении режима Лукашенко.

— Летом 2021 года режим Лукашенко начал гибридную атаку на ЕС, особенно на Литву, Польшу и Латвию, которые столкнулись с новой коварной угрозой в виде использования отчаявшихся людей, пытающихся найти лучшую жизнь в ЕС.

Беларусский режим использовал людей в политических целях. Группы мигрантов подвозились вооруженными белорусскими силовиками к кордонам стран — членов ЕС с целью принуждения к нелегальному переходу границы. Это свидетельствует о цинизме белорусского режима, который, создавая напряженность на внешних границах Евросоюза, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, где продолжаются и даже усугубляются жестокие репрессии и нарушения прав человека.

И, как вы правильно заметили, Лукашенко косвенно наказал простых граждан, которые пытались пересечь границы ЕС. Этим действием он снова сработал против собственного народа.

Будьте уверены, что мы продолжим давать отпор и осуждать нарушения прав человека, совершаемые режимом против собственных граждан, а также рассмотрим дальнейшие ограничительные меры в отношении виновных, - сказала Метсола.

По ее словам, Европейский парламент неизменно поддерживает демократическую Беларусь.

— Борьба за свободную и демократическую Беларусь воплощает в себе ценности, на которых основан Евросоюз. Поэтому мы не можем забыть народ Беларуси и должны признать, что его борьба — это борьба за ценности, которые определяют наш континент.

Крайне важно, чтобы белорусы имели доступ к независимым СМИ, которые продолжают сообщать о грубых нарушениях прав человека и законов, совершаемых деспотичным режимом Лукашенко. Работа белорусского гражданского общества и свободных СМИ имеет решающее значение не только для освещения тяжелой ситуации в стране, но и для того, чтобы международное сообщество не теряло бдительности и напоминало всем нам о злодеяниях Лукашенко, - отметила президент Европарламента.

Также Роберта Метсола заявила, что ЕС усилит санкции против режима Лукашенко.

— Европейский парламент неизменно призывает к дальнейшей поддержке белорусских демократических сил и гражданского общества. Мы твердо убеждены, что санкции против нелегитимного режима Лукашенко должны быть усилены за его преступления против белорусов и за его роль в агрессивной войне России против Украины.

Мы также выступали за выработку общей позиции по защите и поддержке тех, кто бежал от репрессий и нашел убежище в Европейском союзе. Эти голоса должны быть услышаны, чтобы мир узнал, на какие ужасы способен Лукашенко, - заявила Роберта Метсола.