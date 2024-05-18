Раненый премьер Словакии Фицо в стабильном, но тяжелом состоянии 18.05.2024, 16:44

Правительство пока будет работать без него.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо до сих пор находится в больнице, после покушения на него. Его состояние остается тяжелым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

По словам министра обороны Роберта Калиняка, из-за тяжелого состояния премьера, перевод его в Братиславу будет невозможен еще в ближайшие дни.

- То же касается предложений из-за границы, которые мы очень ценим, - добавил он.

По словам Калиняка, в последние дни в Банской Быстрице произошло несколько чудес руками врачей, медсестер и всего персонала больницы Рузвельта, куда госпитализирован Фицо после того, как он был убит в прошлую среду.

- Я не могу найти слов, чтобы поблагодарить вас за то, что мы приближаемся к положительному прогнозу. Его состояние позволяет регенерацию, господин премьер-министр, конечно, осознает все пределы, которые представляет столь серьезная травма, - сказал министр.

Как будет работать правительство Словакии без Фицо

Он также рассказал, как будет выглядеть управление государством во время госпитализации премьер-министра.

- Мы договорились, что правительство будет продолжать по той программе, которую оно определило. Это значит, что на следующей неделе будет по меньшей мере два заседания правительства, одно стандартное и одно внеочередное, через переговоры по еврофондам. Приближается срок внесения законов в парламент, поэтому государство должно продолжать функционировать, - добавил Калиняк.

Министр также добавил, что у коалиции есть все полномочия, которые сейчас необходимы для обеспечения функционирования государства.

- Вице-премьеры для этого и есть, будь то законы подписывать или что-то другое, у нас есть все эти полномочия, - сказал он.

Напомним, в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии покушались. Мужчина выстрелил в Фицо около 4 раз из огнестрельного оружия. Премьера срочно доставили в больницу с помощью вертолета.

Вчера прошла уже вторая операция, которая должна улучшить состояние Фицо. Однако врачи до сих пор отмечают, что состояние премьера тяжелое.