Под Часовым Яром ВСУ уничтожили колонну техники россиян 1 19.05.2024, 16:53

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И захватили пленных.

За прошедшие сутки российские оккупанты 96 раз пытались прорвать украинскую линию обороны в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица», сообщил спикер Назар Волошинc.

В частности, по его словам, оккупанты концентрировали свои усилия на Харьковском, Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

«Относительно Часового Яра, враг не прекращает попыток штурмовать и проводить активные боевые действия на этом направлении. Вчера там он решил пойти в лобовую атаку, в частности, задействовал около 20 единиц бронетехники. Совместными действиями всех подразделений Сил обороны, эту атаку было отбито, колонна техники была уничтожена, враг частично был взят в плен. Цель врага на этом направлении неизменна - занять господствующие высоты, на которых находится Часов Яр и выйти дальше, чтобы обстреливать и Константиновку и Дружковку и другие населенные пункты держать под огневым контролем. Но врагу это не удается уже несколько месяцев», - рассказал Волошин в эфире телемарафона.