Иранские СМИ сообщили о гибели президента Раиси 20.05.2024, 7:37

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На борту также находились высокопоставленные чиновники.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб вместе со всеми, кто был на борту вертолета. Ою этом пишет издание Mehr.

Пассажирами вертолета помимо Раиси были: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Tasnimnews сообщает, что продолжаются попытки опознать тела всех жертв крушения вертолета с президентом Ирана.

«К сожалению, ни у одного из пассажиров этого вертолета не обнаружено жизненных показателей, а признаки указывают на то, что все они погибли», - говорится в сообщении.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

Ранее новость о спасении президента Ирана при крушении удалили с сайта-первоисточника.