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Иранские СМИ сообщили о гибели президента Раиси

  • 20.05.2024, 7:37
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Иранские СМИ сообщили о гибели президента Раиси

На борту также находились высокопоставленные чиновники.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб вместе со всеми, кто был на борту вертолета. Ою этом пишет издание Mehr.

Пассажирами вертолета помимо Раиси были: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Tasnimnews сообщает, что продолжаются попытки опознать тела всех жертв крушения вертолета с президентом Ирана.

«К сожалению, ни у одного из пассажиров этого вертолета не обнаружено жизненных показателей, а признаки указывают на то, что все они погибли», - говорится в сообщении.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

Ранее новость о спасении президента Ирана при крушении удалили с сайта-первоисточника.

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