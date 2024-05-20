закрыть
20 мая 2024, понедельник, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очередь на границе Польши и Беларуси выросла в девять раз

  • 20.05.2024, 12:10
Очередь на границе Польши и Беларуси выросла в девять раз
иллюстративное фото

В очередях стоят и легковые авто, и автобусы.

По данным мониторинга на границе, за выходные дни очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») выросла с 40 до 370 авто. Там также стоят 25 пассажирских автобусов.

Перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и Шальчининкай (с белорусской стороны — «Бенякони») на 10 часов понедельника фиксируется по 20 авто. На границе с Латвией очередей нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов