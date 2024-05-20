Очередь на границе Польши и Беларуси выросла в девять раз 20.05.2024, 12:10

иллюстративное фото

В очередях стоят и легковые авто, и автобусы.

По данным мониторинга на границе, за выходные дни очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») выросла с 40 до 370 авто. Там также стоят 25 пассажирских автобусов.

Перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и Шальчининкай (с белорусской стороны — «Бенякони») на 10 часов понедельника фиксируется по 20 авто. На границе с Латвией очередей нет.