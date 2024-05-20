Три версии гибели президента Ирана 8 20.05.2024, 13:10

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Ибрахим Раиси

Есть и конспирологические версии.

Вертолет Bell-212, на борту которого летел президент Ирана Ибрахим Раиси, попал в аварию недалеко от границы с Азербайджаном. Вертолет врезался в крутой склон и разлетелся на отдельные фрагменты. Погиб целый ряд высших иранских чиновников.

«Можем Объяснить» вместе с экспертами разбирался в причинах авиакатастрофы, унесшей жизнь Ибрахима Раиси

Плохая погода, старая техника.

В условиях сильного тумана президент и его окружение летели на вертолете Bell 214 – это машина 1970-х. США запрещают поставки авиазапчастей в Иран, поэтому страна испытывает большие сложности с обслуживанием авиационной техники, особенно американского производства.

Плохая погода, старая техника и менталитет иранского руководства – вполне достаточный набор факторов для крушения, прокомментировал «МО» израильский военный журналист Сергей Ауслендер. «Раиси мог приказать лететь, несмотря на погоды, никто не посмел бы его ослушаться. В демократических странах решение принимает командир экипажа, но в Иране это вряд ли работает».

За крушением стоят спецслужбы Израиля или других стран.

На это намекают российские пропагандисты и Z-блогеры.

Смерть Раиси вряд ли выгодна кому-то за пределами Ирана, сказал востоковед Руслан Сулейманов. «Иран и без того опасное и непредсказуемое государство. А когда оно переживает какие-то потрясения, то становится еще непредсказуемее, как раненый зверь».

Раиси, в отличие от руководства КСИР, не являлся военным руководителем и не был целью Израиля, отмечает Ауслендер.

Гибель Раиси – результат политической борьбы внутри Ирана.

Версию о теракте «прозападной оппозиции» тоже приводит пропаганда РФ.

В Иране нет радикальной прозападной оппозиции, способной организовать покушение на президента, говорит политолог Аббас Галлямов. «Оппозиция» там абсолютно системна. Это умеренные реформаторы. Сейчас они загнаны в угол консерваторами, объявившими о «втором этапе исламской революции».

А вот внутриклановая борьба могла быть причиной покушения, говорит Ауслендер: «Раиси считался вероятным преемником аятоллы Али Хаменеи. Но на это претендует и сын Хаменеи. Вариант политического убийства нельзя исключать».