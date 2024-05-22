«Мотовело» украл у Китая идею электромотовелосипеда 7 22.05.2024, 14:13

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И выдал за свою разработку.

Минский «МотоВелоЗавод» показал якобы свою «новую разработку» — электромотовелосипед.

Эта модель представляет собой велосипед с электрическим мотором и колесами от мотоцикла, сообщает БелТА.

Идею конструкторы подсмотрели в Китае, но разработали модель якобы «самостоятельно», утверждает директор завода Сергей Манько.

«Мы полностью спроектировали этот велосипед, сделали свою раму. Сейчас проходим сертификационные испытания. Если все будет хорошо, в следующем году он поступит в продажу», — отметил Манько.

Модель будет оснащена съемной батареей, которую можно будет заряжать от сети. На одном полном заряде можно будет проехать до 40 километров.

Права для управления таким транспортом не нужны. Его максимальная скорость составит 25 километров в час.

Напомним, что белорусские чиновники по указанию Лукашенко регулярно воруют идеи и технологии за границей.

Разработка «Мотовело» очень сильно напоминает китайский электромотовелосипед SMLRO E5 PLUS.

Напомним, что белорусские чиновники по указанию Лукашенко регулярно воруют идеи и технологии за границей.