СМИ: С должности снят второй российский генерал-мясник 2 23.05.2024, 20:05

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Сухраб Ахметов

Что известно.

Российские военные сообщили об снятии с должности командующего одного из крупнейших подразделений – 20-й армии, генерала-лейтенанта Сухраба Ахметова. Об этом написал Z-военкор Роман Алехин.

Канал «Военный осведомитель» пишет, что он прошел «строжайший отрицательный отбор внутри армейской структуры» и неоднократно упоминался в негативном ключе: «Награда все же догнала своего героя».

Канал Grey Zone пишет, что «вывели в распоряжение» или отправили в отставку Ахмедова, протеже генерала Рустама Мурадова: «Оба благодаря несоответствующим с реальностью докладам министра обороны на имя президента, получили внеочередные повышения в звании по генеральской линии. Причем для Сухраба Ахмедова тогда это стало второе повышение по генеральской линии за календарный год».

Ахмедов известен инцидентом в одной из дивизий. Военные ждали его два часа на построении, но вместо генерала они дождались ударов украинских РСЗО HIMARS. Тогда канал Local Crew сообщил о 100 убитых и 100 раненых.

Ахмедов вместе со своим коллегой Рустамом Мурадовым ранее управлял группировкой войск «Восток» и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Эта бригада ранее писала открытое письмо губернатору Приморского края, в нем сообщалось, что «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек. Мурадов прославился на весь мир отправкой военных на мины под Угледар, массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат. Он получил героя России, но тоже был снят с должности.