В оккупированном Крыму во многих городах раздались взрывы 4 24.05.2024, 7:39

7,340

Масштабы ракетной атаки впечатляют.

В ночь на 24 мая во многих городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Захватчики пожаловались, что по ним ударили баллистикой.

О взрывах сообщили крымские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Громко было, в частности, в Симферополе, Саках, Севастополе, Евпатории, Ялте, Алуште и других городах.

В частности, отмечается, что вблизи Алушты прилет пришелся якобы по воинской части ФСБ. Однако информация нуждается в подтверждении.

Жители Белогорска слышали до 15 взрывов, а в военных частях Севастополя также звучала сирена воздушной тревоги. Между Орловкой и Качей, по данным пабликов, работало ПВО оккупантов. Также было громко в Гвардейском и Перевальном.

Крымские мониторинговые каналы сообщили, что россиянам не удалось сбить все атакующие полуостров цели.

В Telegram-канале движения «Атеш» сообщили, что у оккупантов в результате прилетов в Крыму есть «200-е».

«Крымчане, вы слышите звуки взрывов! Это результат нашей совместной работы как одной команды», – отметили в сообщении.

Между тем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов признал прилеты на полуострове и заявил о «гибели двух прохожих» и попадании в «пустующий объект хозяйственного назначения».

Однако после этого, как сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», медработников срочно вызвали на работу, а в сторону Семидворья, что под Алуштой, помчались скорые. Крымские паблики пишут, что там прилетело в якобы находящийся на реконструкции санаторий.

Также в «Атеш» сообщили, что в Алуште поражена антенна – важный узел связи российских оккупантов. Ранее здесь размещалась украинская военная часть, которую теперь используют россияне.

«Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и (есть – ред.) множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официальное подтверждение от СОУ», – отметили активисты.

«Крымский ветер» сообщил, что в Семидворье вспыхнул пожар в воинской части. Бороться с огнем вызвали МЧСников из Алушты. Когда они подъезжали к части, обрушилась дорога. Проезд расчищают.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров показал в Telegram карту взрывов на полуострове 23 мая. Судя по ней, масштабы атаки были впечатляющими.