СМИ: Путин предложит Лукашенко отработать совместный ядерный удар 12 24.05.2024, 9:28

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Потенциально ракета из Беларуси способна поразить цель в странах Балтии, Польше и Украине.

Глава РФ Владимир Путин собирается предложить правителю Беларуси Александру Лукашенко провести совместные учения по отработке тактического ядерного удара. Об этом он заявил после прибытия в Минск вечером 23 мая.

«Поговорим о второй фазе [ядерных] учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, что Лукашенко «уделяет большое внимание» «вопросам безопасности».

В 2023 году Россия перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие. Оно было размещено в городе Осиповичи, расположенном примерно в 200 км от границы с Украиной, писала The New York Times. Белорусские военные могут запускать ядерные боеголовки с помощью ракет «Искандер», которые Москва поставила Минску в 2022 году. Тактические боеголовки имеют дальность действия до 300 км. Потенциально подобная ракета способна поразить цель в странах Балтии, Польше и Украине.

После получения ядерного оружия Беларусь внесла в Военную доктрину возможность его применения в ответ на внешние угрозы. При этом Путин утверждал, что тактическое оружие России в соседней стране будет полностью под контролем Москвы. В том числе Москва будет принимать решение о его применении.