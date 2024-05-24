NYT: Россия атаковала Starlink секретной технологией перед наступлением на Харьков 4 24.05.2024, 10:24

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Украинские подразделения оказались в крайне уязвимом положении, оставшись без связи.

Россия все чаще препятствует украинской службе Starlink, применив передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска. Это привело к новым сбоям на северной линии фронта.

Как говорится в материале The New York Times, перед продвижением России на Харьковщине воины 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс - спутниковый интернет-сервис Starlink, который солдаты используют для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников, крайне замедлился.

Starlink был критически важным для украинской армии с первых дней войны. Без полноценной работы терминалов они не могли быстро общаться и делиться оперативной информацией. Именно это и произошло на новой линии северного фронта.

Что в основе сбоев?

Как пишет издание, в основе сбоев - усиление вмешательства со стороны России. Перед наступлением на Харьковщину россияне применили мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества обслуживания Starlink. Эти достижения представляют серьезную угрозу для Украины.

«Эти действия стали стали причиной массовых сбоев в работе Starlink. Если они (россияне - ред.) и в дальнейшем добьются успеха, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивая уязвимость и зависимость Украины от услуг, которые предоставляет компания Илона Маска. Поскольку США и другие правительства сотрудничают со SpaceX, сбои вызывают более широкие вопросы о надежности Starlink против технически сложного противника», - пишет издание.

Starlink передает интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Сигналы принимают терминалы на земле, а затем распределяют соединение, как маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефоны и другие устройства поблизости. С 2022 года Starlink предоставляет Украине жизненно важный интернет-сервис, и солдаты полагаются на него, в частности для управления дронами.

Россия тестирует «оружие» против Starlink

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров сказал, что недавние атаки России на Starlink были направлены на использование новых и более передовых технологий. Ранее служба чрезвычайно хорошо выдерживала помехи, в частности влияние РЭБов.

«Но россияне сейчас тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество соединений Starlink, потому что это очень важно для нас», - сказал Федоров.

По его словам, Украина постоянно общалась со SpaceX для решения проблем. SpaceX не ответила на запросы о комментариях.

Чиновник, возглавляющий усилия России по радиоэлектронной борьбе, сообщил государственным СМИ в прошлом месяце, что военные включили Starlink в «список целей» и разработали возможности для противодействия службе.

Хотя Федоров сказал, что служба Starlink вскоре должна улучшиться, по словам военных и официальных лиц, некоторые сбои были вызваны российскими атаками. По их словам, любые сбои в критические моменты на поле боя ставят украинскую армию еще больше в невыгодное положение.

«Мы проигрываем в электронной борьбе. За день до атак он (Starlink - ред.) выключился, стал супермедленным», - сказал заместитель командира 92-го батальона ударных беспилотников «Ахиллес» с позывным «Аякс».

Сбои поставили все подразделение в невыгодное положение, сказал оператор беспилотника «Картель Во время первых бронетехнических атак российского наступления в этом месяце беспилотники начали наносить удары, но подключение к сети исчезло. Солдатам приходилось использовать текстовые сообщения для общения, да и они отправлялись с опозданием.

«В первые часы линия фронта была очень динамичной. Враг двигался. И мы тоже двигались. Нам нужно было быстро общаться», - сказал «Картель».

Что влияет на Starlink?

Кари Бинген, бывшая чиновница Пентагона и эксперт по радиоэлектронной борьбе, сказала, что Starlink и другие спутниковые связи могут быть нарушены использованием высокомощной радиочастоты для перегрузки соединений. По ее словам, невидимые атаки обычно осуществляются с транспортного средства с большой радиовышкой.

Объяснения сбоев Starlink в Украине за последний год разные. Несколько экспертов заявили, что Россия стала лучше создавать препятствия для сигнала между спутниками и наземными терминалами Starlink с помощью мощных и точных помех. Другие предположили, что сервис был нарушен специальным электронным оружием, установленным на дронах, которое может ввести в заблуждение сигналы GPS Starlink.

Резкое увеличение использования Starlink также может ухудшить обслуживание. В некоторых случаях технические ограничения, направленные на то, чтобы российские войска не могли использовать Starlink, повредили службе украинских военных на линии фронта. В другое время сбои могут быть более случайными, например, в начале этого месяца, когда SpaceX сообщила о проблемах с обслуживанием во всем мире из-за солнечных бурь.

«Starlink оказала Маску огромное влияние в войне, поскольку он контролирует, где доступны спутниковые услуги, и может решить прекратить доступ. В некоторых случаях украинские официальные лица обращались непосредственно к Маску с просьбой включить доступ к Starlink во время военных операций, чтобы они могли наносить удары беспилотниками через вражескую линию - запросы, которые миллиардер не всегда одобрял. Правительство США, которое закупило для Украины терминалы Starlink, иногда втягивалось в переговоры», - пишет издание.

Starlink не продается напрямую в Россию. Но в этом году украинские чиновники публично выразили тревогу, что РФ использует терминалы, приобретенные через посредников.

Starlink-зависимость

Эксперты предупреждают, что Украина чрезмерно зависит от одной компании в отношении такого жизненно важного ресурса, особенно той, которой руководит такая непредсказуемая личность, как Маск. Но зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится. Существует немного альтернатив для такого комплексного и надежного обслуживания.

Федоров отметил, что украинское правительство постоянно тестирует новые системы. По его словам, военные имеют специализированные системы для морских беспилотников, которые уничтожили ряд российских кораблей в Черном море.

«Но, конечно, массового эквивалента не существует», - сказал он.

Для украинского командира «Аякса» потеря сервиса Starlink вернула плохие воспоминания о войне. Когда он воевал у российской границы в 2022 году, его подразделение иногда было отрезано от Starlink, что нарушало видео с дронов, которые использовались для наведения артиллерии на расстоянии. Подразделение развернуло солдат для скрытого наблюдения за позициями противника и наведения ударов. «Это было чрезвычайно странным», - сказал он.