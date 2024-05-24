Под Краснодаром дроны атаковали секретный центр ВС РФ 1 24.05.2024, 17:10

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Выведен из строя важный военный объект оккупантов.

Утром в четверг, 23 мая, ударные дроны атаковали Краснодарский край РФ. Под удар попала военная часть ВС России в поселке Глубокий.

Об атаке одним из первых рассказал российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники. Вскоре были опубликованы кадры последствий ударов. Дроны поразили 818-й отдельный радиотехнический центр российской армии в поселке Глубокий, пишет dialog.ua.

Источники утверждают, что в результате атаки на месте возник пожар. Судя по кадрам последствий, БПЛА проделали несколько внушительных дыр в военном объекте ВС РФ. Его боеспособность на данный момент, вероятно, подорвана.

О числе пострадавших военных РФ сведений на данный момент нет. Минобороны России о происшествии молчит.

Отметим, что центр специализировался на проведении радиотехнический операций и обеспечении связи ВС РФ. Он был задействован в разведывательных операциях, а также отвечал за связь между разными частями российской армии. Детальной информации об объекте россияне не предоставляют из соображений секретности. Ясно только то, что он был важным звеном оккупационной российской армии. Стоит также добавить, что центр находится примерно в 450 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ.