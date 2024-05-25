Украина пробила ядерный «щит» России 4 25.05.2024, 8:05

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Стало известно о последствиях удара по секретной станции «Воронеж-ДМ».

Украинские беспилотники нанесли удар по российской стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения об атаках, в том числе с использованием баллистических ракет, пишет The War Zone.

Спутниковые снимки, которые имеются в распоряжении издания, подтверждают повреждение станции «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.

Данные сверхвысокочастотные радары — это часть системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах.

На фотографиях из социальных сетей и спутниковых снимках видны повреждения обеих построек, в которых размещается оборудование станции.

The radar is located here: 44°55'31"N 40°59'02"E. pic.twitter.com/DRt6x8FwQJ — Hans Kristensen (@nukestrat) May 24, 2024

The radar stations near Armavir, Russia’s early warning systems for missiles and planes in Southern Russia, was struck by Ukrainian UAVs and got visibly damaged.



Coordinates:



44°55'32"N 40°59'02"E



Source: Telegram / TyskNIP pic.twitter.com/B9lZnIsGqu — (((Tendar))) (@Tendar) May 24, 2024

Радарные решетки являются очень чувствительными и хрупкими системами, и даже относительно небольшой удар может вывести их из строя в течение длительного периода времени, уточняет издание.

На данный момент украинские власти не взяли на себя ответственность за нападение на радарную станцию. Российские госорганы также не стали комментировать атаку.

По данным The War Zone, удар по радару был из-за нанесен того, что данный объект способен фиксировать пуски дальнобойных ракет ATACMS, поставленные США Украине.

Regarding the utility of Armavir radars for detecting short range missiles, here is the fan of the western face (kmz: https://t.co/RSXaYg5WBk). At about 500km distance (Crimea), it cannot see below 20+ km. Also, as part of EW system, it may not be integrated with anything there pic.twitter.com/T6jXx6JTKH — Pavel Podvig (@russianforces) May 24, 2024

По мнению анонимных экспертов, которых опросило издания, станция «Воронеж-ДМ» используется для мониторинга юго-западного направления.

В 2013 году с помощью этой станции был зафиксирован пуск баллистической ракеты в Средиземное море из Ливии.

Несмотря на то, что покрытие радара охватывает Крым, станция предназначена прежде всего для обнаружения пусков баллистических ракет с гораздо большего расстояния, пояснил эксперт.