Лукашенко предсказал свою гибель в авиакатастрофе 12 25.05.2024, 10:50

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Диктатор неожиданно выдал все свои страхи.

Как ни старался Лукашенко, но так и не смог сдержаться, выдав все свои страхи относительно собственного конца, пишет «Салідарнасць».

Комментируя гибель президента Ирана, он вдруг нашел неожиданного виновника. В частности, Лукашенко заявил, что крушение вертолета с иранским президентом произошло из-за санкций Запада, поскольку было запрещено обслуживать это воздушное судно.

— Как человек скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, самолетов, вертолетов и прочего, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, и против судов в России, и против нас, против моего, допустим, самолета, — заявил Лукашенко журналистам после встречи с Владимиром Путиным в Минске 24 мая.

История о том, как санкции вредят простому «человеку» в лице Лукашенко, выглядит довольно забавно, учитывая то, против кого эти санкции по факту вводились. Судя по всему, о смерти Раиси Лукашенко думал не раз и, похоже, успел даже примерить ситуацию на себя.

Об этом говорит и реплика по поводу куда более выгодного положения в плане безопасности российского президента.

—Владимира Владимировича они не достанут, потому что у него российский борт, а здесь они ввели эти санкции, — то ли жалуясь, то ли возмущаясь заявил Лукашенко. — Это что, нормально? Это же люди перемещаются. Вы же продали это судно. Не важно, 40 или 50 лет существует этот вертолет. Может, за 50 лет он три раза летал всего и, вроде, был бы нормальным, если бы его обслуживали как следует, но они ж запретили и обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе.

Он добавил, что Западу стоит ждать «ответку», потому что они все верующие, намекнув, что накажет их Бог.

Интересно, а ситуацию с Божьим возмездием Лукашенко успел примерить на себя?