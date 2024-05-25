Вертолет с Пашиняном совершил экстренную посадку на стадионе 25.05.2024, 11:46

Стали известны причины.

Вертолет, на котором летел премьер-министр Армении Никол Пашинян, 25 мая совершил экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор на севере страны из-за плохой погоды.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Все хорошо. В связи с плохими погодными условиями наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь мы продолжаем путешествие на автомобиле. Хорошего дня», — написал он.

Пашинян также опубликовал видео, снято во время полета, а также кадры приземления, на которых видно, что все небо было затянуто густыми облаками. По данным Armenian Time, премьер-министр летел в Ташир.

Напомним, что недавно вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел крушение недалеко от границы с Азербайджаном.