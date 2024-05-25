Умер экс-глава миссии ОБСЕ в Беларуси Ханс-Георг Вик 25.05.2024, 17:22

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Ему было 96 лет.

На 97-м году жизни скончался бывший немецкий дипломат, экс-глава миссии ОБСЕ в Минске Ханс-Георг Вик, пишет «Наша ніва». По информации ресурса, это случилось 15 мая.

С 1954 по 1993 год он работал в Министерстве иностранных дел, где занимал должности посла в Иране, СССР и Индии. Был постоянным представителем ФРГ в НАТО. В Министерстве обороны занимал должность начальника штаба по планированию политики.

В 1985—1990 годах Вик возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии, в 1993 — 1995 годах был советником президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, с 1998 по 2001 годы — руководителем Консультативной наблюдательной группы ОБСЕ в Минске. Являлся председателем объединения «Права человека в Беларуси».