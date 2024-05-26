В российском Белгороде раздались взрывы: в городе вспыхнул мощный пожар 26.05.2024, 8:20

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Местные жители массово жалуются на нарушение связи.

В российском Белгороде и рядом с городом в ночь на 26 мая были слышны взрывы, после которых в городе вспыхнули пожары. Также местные жители массово жаловались на нарушение связи.

Достоверная причина взрывов пока неизвестна. Россияне традиционно обвиняют Украину в обстрелах, по привычке заявляя, что их ПВО «все сбила». Фото и видео пожаров обнародовали украинские СМИ и местные Telegram-каналы.

В частности, в Белгородском районе в поселке Дубово вспыхнул таунхаус. В процессе тушения пожар перевернулся на два соседних таунхауса. Местные жители сообщают, что «один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи».

Еще одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива.