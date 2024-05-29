Хуситы поразили ракетами греческий корабль 29.05.2024, 7:41

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Судно получило повреждения.

Йеменские хуситы атаковали ракетами греческий балкер в Красном море. Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, получило повреждения, но продолжило движение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-аккаунт (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным американского военного ведомства, инцидент произошел вчера, 28 мая, между 12:05 и 13:40 по местному времени.

Отмечается, что боевики-хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет из районов Йемена в сторону акватории Красного моря.

«M/V Laax, греческий балкер под флагом Маршалловых островов, сообщил, что был поражен тремя ракетами, но продолжил свой рейс. Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судах нет», - говорится в заявлении Центркома.

Кроме того, идет речь в отчете, между утром и вечером того же дня американские силы (USCENTCOM) «успешно уничтожили пять беспилотных авиационных комплексов» над Красным морем, запущенных с территории Йемена, контролируемой хуситами.

«Было установлено, что системы представляют непосредственную угрозу торговым судам в регионе», - отметили в Центркоме.

Также в заявлении указывается, что действия по сбитию таких воздушных целей предпринимаются с целью защиты судоходства, и чтобы «сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов».