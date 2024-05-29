Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины 3 29.05.2024, 10:41

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В него войдут самолеты и БТРы.

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Он является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 млрд долларов)

Об этом сообщает Sydsvenskan.

Сегодняшний пакет военной помощи станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Деньги, которые будут включены в дополнительный бюджет, помимо прочего, позволят укрепить противовоздушную оборону Украины.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине «совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море», а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием.

Помимо этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит истребитель Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

С учетом представленных сегодня средств Швеция уже оказала Украине поддержку в размере 43,5 миллиарда шведских крон.