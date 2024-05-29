Reuters: Блинкен направляется в Молдову на фоне угроз со стороны РФ 2 29.05.2024, 12:18

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Также госсекретарь США приедет в Прагу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев (столица Молдовы) в среду, 29 мая. Это станет первой остановкой его европейского турне, во время которого он будет пытаться укрепить западную поддержку Украины среди союзников по НАТО и соседних стран, пишет Reuters.

«Поездка ведущего американского дипломата происходит в то время, когда Украина пытается защититься от усиления российских атак на востоке страны, а президент Владимир Путин предупреждает, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России может спровоцировать глобальный конфликт», - отметили в издании.

Также во время визита Блинкен проведет встречу с президентом Майей Санду и другими высокопоставленными чиновниками в то время, когда американские чиновники говорят, что Молдова сталкивается с российскими «операциями влияния».

В свою очередь главный американский дипломат по делам Европы в Государственном департаменте Джим О’Брайен сообщил, что США, возможно, объявят о «мощном пакете» помощи энергетической независимости Молдовы, не вдаваясь в подробности.

По его словам, Вашингтон не видит прямой военной угрозы со стороны РФ в отношении сепаратистского Приднестровского региона Молдовы.

После этого Блинкен отправится в Прагу, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая будет посвящена подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне.

«Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение к вступлению в НАТО, но мы считаем, что будет продемонстрирована существенная поддержка Украины в ее стремлении победить в войне. Это будет включать постоянную поддержку НАТО в развитии будущих вооруженных сил Украины и усилия, направленные на помощь Украине в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС и скорейшего перехода через мост в НАТО», - подчеркнул О'Брайен.