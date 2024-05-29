Швеция передает Украине уникальный самолет 29.05.2024, 12:31

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В чем его особенность?

В историческом решении по укреплению обороноспособности Украины Швеция объявила о безвозмездной передаче самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890.

Шведское правительство подчеркнуло, что этот высокотехнологичный самолет предоставит Украине новые возможности по радиолокационной разведке и управлению воздушными и морскими целями.

ASC 890, оснащенный передовыми технологиями, значительно улучшит способность Украины обнаруживать и отслеживать цели на больших расстояниях.

Эти возможности включают улучшенное распознавание объектов и судов по сравнению с традиционными радарами, что является критически важным для эффективной противовоздушной обороны.

Хотя прямое использование ASC 890 над территорией Украины может быть ограничено из-за угрозы поражения, самолет будет выполнять миссии в воздушном пространстве соседних стран, предоставляя ключевые разведывательные данные и поддерживая операции ПВО на безопасном расстоянии.

Швеция признает, что передача ASC 890 повлияет на собственную обороноспособность, и в качестве компенсации планирует приобрести новый самолет ДРЛО Global Eye.

Этот шаг не только демонстрирует решимость Швеции поддержать Украину, но и укрепляет оборонное сотрудничество между странами. В дополнение к ASC 890 Швеция включила в пакет поддержки ракеты Rb 99 (лицензионная версия американской AIM-120B AMRAAM) с дальностью пуска до 70 километров, которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.

Эти ракеты обеспечат Украине дополнительные возможности для защиты воздушного пространства. Новый пакет помощи на сумму 13,3 миллиарда шведских крон также включает артиллерийские 155-мм боеприпасы.

Недавно Швеция заказала у BAE Systems партию новых боевых машин пехоты CV90 для Украины, продолжая последовательную поддержку в укреплении украинских вооруженных сил.

Этот шаг подтверждает стремление Швеции способствовать укреплению обороноспособности Украины на фоне продолжающейся агрессии и является важным вкладом в региональную безопасность.