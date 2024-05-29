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Тайная жизнь арестованных генералов Минобороны РФ

  • Илья Шуманов
  • 29.05.2024, 16:15
  • 1,428
Тайная жизнь арестованных генералов Минобороны РФ
Юрий Кузнецов

Арестованные не бедствовали.

Продолжаем рассказывать про тайную жизнь арестованных генералов Минобороны РФ.

Сегодня будет история про начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Последняя декларация о доходах говорит, о том, что генерал не бедствовал: BMW X5, элитная квартира 156 кв.м на Ружейном переулке, нежилое помещение жилой дом и земельный участок в Истринском районе.

Но самое интересное, что за последние годы: 2016, 2017, 2018 кормилицей в семье была супруга генерала, которая за пять лет принесла в семейный бюджет (официально) 25 млн рублей. Возможным объяснением может быть то, что Юлия Кузнецова работает в одном из значимых подрядчиков Минобороны ОАО Бамстройпуть. Бамстройпуть — это тотемный подрядчик Сергея Шойгу. Пока Шойгу был в МЧС, Бамстройпуть осваивал госконтракты в этом министерстве. После перехода Сергея Кужугетовича в МО, Бамстройпуть начал осваивать государственные контракты в новой для себя сфере.

То, что семья главного кадровика Минобороны была связана с подрядчиком Минобороны близким Шойгу, видимо, никого уже не удивит, но, может помочь с координатами нахождения Кузнецова в окружении Шойгу.

Илья Шуманов, Telegram

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