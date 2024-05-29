Тайная жизнь арестованных генералов Минобороны РФ Илья Шуманов

29.05.2024, 16:15

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Юрий Кузнецов

Арестованные не бедствовали.

Продолжаем рассказывать про тайную жизнь арестованных генералов Минобороны РФ.

Сегодня будет история про начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.

Последняя декларация о доходах говорит, о том, что генерал не бедствовал: BMW X5, элитная квартира 156 кв.м на Ружейном переулке, нежилое помещение жилой дом и земельный участок в Истринском районе.

Но самое интересное, что за последние годы: 2016, 2017, 2018 кормилицей в семье была супруга генерала, которая за пять лет принесла в семейный бюджет (официально) 25 млн рублей. Возможным объяснением может быть то, что Юлия Кузнецова работает в одном из значимых подрядчиков Минобороны ОАО Бамстройпуть. Бамстройпуть — это тотемный подрядчик Сергея Шойгу. Пока Шойгу был в МЧС, Бамстройпуть осваивал госконтракты в этом министерстве. После перехода Сергея Кужугетовича в МО, Бамстройпуть начал осваивать государственные контракты в новой для себя сфере.

То, что семья главного кадровика Минобороны была связана с подрядчиком Минобороны близким Шойгу, видимо, никого уже не удивит, но, может помочь с координатами нахождения Кузнецова в окружении Шойгу.

Илья Шуманов, Telegram