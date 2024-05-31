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Жители Белгородской области жалуются на падение российских авиабомб

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  • 31.05.2024, 20:05
Жители Белгородской области жалуются на падение российских авиабомб

Появился перехват разговора.

Российские оккупационные войска продолжают сбрасывать авиабомбы на Белгородскую область. Местные жители выражают недовольство в личных разговорах.

Об этом говорится в перехвате, который в пятницу, 31 мая, обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«У нас опять ФАБ впустили. Возле Батрацких Дач (поселок под Белгородом — ред.) и на Таволжанке (село в Белгородской области — ред.) впустили опять сегодня», — рассказала жительница Белгородской области.

Как утверждает женщина, авиабомбы нигде не сдетонировали. По ее словам, в падении ФАБов «нет ничего хорошего».

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