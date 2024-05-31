Жители Белгородской области жалуются на падение российских авиабомб

Жители Белгородской области жалуются на падение российских авиабомб2
- 31.05.2024, 20:05
Появился перехват разговора.
Российские оккупационные войска продолжают сбрасывать авиабомбы на Белгородскую область. Местные жители выражают недовольство в личных разговорах.
Об этом говорится в перехвате, который в пятницу, 31 мая, обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«У нас опять ФАБ впустили. Возле Батрацких Дач (поселок под Белгородом — ред.) и на Таволжанке (село в Белгородской области — ред.) впустили опять сегодня», — рассказала жительница Белгородской области.
Как утверждает женщина, авиабомбы нигде не сдетонировали. По ее словам, в падении ФАБов «нет ничего хорошего».